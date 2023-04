Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ungsteiner Winzergenossenschaft Herrenberg-Honigsäckel hat die frostige Nacht zum Montag genutzt und Eiswein gelesen. Geerntet wurden Trauben der Rebsorte Petit Manseng.

Das Thermometer zeigte in der Lage Dürkheimer Nonnengarten 9,5 Grad unter Null an, als das Leseteam der Ungsteiner am frühen Montagmorgen ausrückte. „Nach der wolkenlosen, kalten Vollmondnacht