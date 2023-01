Die Kita Regenbogen in Ungstein wurde für weitere drei Jahre wieder als „faire Kita“ zertifiziert. Das hat die Dürkheimer Stadtverwaltung mitgeteilt. Leiterin Carolin Müller-Zaun und ihr Team hatten deshalb Eltern und Vertreter der Stadt zu einer Feier eingeladen, um die Urkunde in Empfang zu nehmen. Die Erste Beigeordnete Judith Hagen (Grüne) lobte das Engagement des Teams. Dem war es Ende 2019 gelungen, als erste „faire Kita“ in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet zu werden. Bei allen Entscheidungen versuche Projektkoordinatorin Valerie Fitz, unterstützt von Kollegin Julia Knies, den fairen Gedanken einfließen zu lassen. Kleine Geburtstagsgeschenke für die Kinder werden über den Weltladen bezogen, Bastel- und Verbrauchsmaterial sollte fair produziert sein. Herstellungs- und Lieferwege würden hinterfragt: Gibt es Produkte, die in Deutschland hergestellt werden? Können Dinge auch von einem Handwerker vor Ort erstellt werden? Neues Spielmaterial werde häufig aus dem Second-Hand-Laden Villa Kunterbunt in Bad Dürkheim bezogen. Zudem würden wertlos gewordene Alltagsprodukte „upgecycelt“, also zu einem neuen, meist höherwertigen Produkt verarbeitet.

Auch faires Miteinander ist laut Kita ein großes Thema: Faire Regeln würden formuliert, festgehalten und auch durch die Kinder kontrolliert. Die Kinder verzichteten mittlerweile auf Plastik beim Frühstück. Unverpacktes Essen werde nicht mehr in einer Plastikbox zum Kindergarten gebracht. Essensreste würden nicht weggeworfen, sondern es werde überlegt, ob sie später oder am nächsten Tag verzehrt werden können.