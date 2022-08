In Ungstein gibt’s vom Freitag bis Dienstag, 12. bis 16. August, fünf Tage lang Kerwe-Spaß. In diesem Jahr ist erstmals ein großer Hofflohmarkt mit dabei.

Eröffnet wird die Kerwe am Freitag, 12. August, um 19 Uhr von Ortsvorsteher Andreas Wolf und der Liedertafel auf dem Kerweplatz. Im Anschluss wird die Kerwe ausgegraben. Ab 20 Uhr sorgt das Duo Fairplay mit Live-Musik für Stimmung. Mit Weißwurst, „Brezn“ und Weißbier beim Mittagstisch geht’s am Samstag am Stand vom Verein Ungstein 21 weiter. Die Kleinsten kommen beim Förderverein Kindergarten Ungstein ab 14 Uhr auf ihre Kosten: Es ist ein Vorlesepicknick und eine Bastelstunde um 16.30 Uhr geplant. Musik mit der Band Music-Mix erwartet die Besucher ab 20 Uhr.

Der Kerwe-Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst ab 11 Uhr. Anschließend öffnen Hofbesitzer beim ersten Ungsteiner Hofflohmarkt ab 12 Uhr ihre Tore: Gegen 13 Uhr tritt die Trachtengruppe Ungstein mit Tänzen auf. Kinder können sich beim Jugendrotkreuz ab 14 Uhr schminken lassen. Für Unterhaltung sorgt ab 16 Uhr das Piper-Duo.

Der Montag beginnt ab 11 Uhr mit einem Mittagstisch bei Faller’s Imbisshütte. Um 16 Uhr geht’s mit Kindersingen weiter. Von Missgeschicken der Ungsteiner wird ab 19 Uhr in der Kerweredd berichtet. Der letzte Tag beginnt mit einem Mittagstisch bei Faller’s Imbisshütte. Die Kerweverlosung mit Weinprinzessin Lea Baßler geht um 20 Uhr los. Im Anschluss wird die Kerwe beerdigt.