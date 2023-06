Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Gelände an der Bleiche soll zu einem Mehrgenerationenbereich werden. Das wünschen sich die Ungsteiner, die sich an der Dorfmoderation beteiligt haben. Knapp 80 Bürger kamen zur Abschlussveranstaltung am Dienstag. Wie es jetzt weitergeht.

„Ungstein ist die Perle von Bad Dürkheim“ und „die Perle an der Weinstraße“, davon ist Dieter Petry, Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt der Stadtverwaltung, überzeugt.