Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach hat sein Nachholspiel in der Aufstiegsrunde beim Titelfavoriten TSG Jockgrim 1:2 (0:0) verloren. Die Gäste boten eine starke Vorstellung und verloren sehr unglücklich. Ein Unentschieden war drin.

Die personelle Notlage der vergangenen Wochen hatte sich entspannt, und so traten die Seebacher nahezu in Bestbesetzung an. „Obwohl wir am Ende mit leeren Händen dastehen, hat die Mannschaft