„ Auf Bodenhöhe“ heißt eine Sonderschau des Pfalzmuseums für Naturkunde – Pollichia-Museum in Bad Dürkheim. Sie startet am Samstag, 11. Februar, und zeigt bis 10. September, auf der Empore des Mühlenkellers Aufnahmen des Naturfotografen Dirk Funhoff. Ihm sei es durch eine selbst entwickelte Methode gelungen, Lebewesen unserer Umgebung in freier Natur vor weißem Hintergrund abzulichten. Durch die Klarheit der detailreichen Fotos würden die Tiere und Pflanzen dem Betrachter in einem ganz anderen Blickwinkel erscheinen, erklärt das Museum. Die Ausstellung sei eine Kooperation des Pfalzmuseums mit der Pfalzbibliothek in Kaiserslautern. Am Eröffnungstag wird Funhoff bei einem Treffen des Arbeitskreises Insektenkunde Rheinland-Pfalz ab 15 Uhr in einem Vortrag seine Fototechnik erläutern. Der Vortrag findet im Forum des Pfalzmuseums und online statt. Anmeldung per E-Mail an insektenkunde@pollichia.de.