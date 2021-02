Der Dürkheimer Campingplatz hatte am Wochenende ungebetenen Besuch. Laut Polizei meldete die Inhaberin am Sonntag, dass Unbekannte sich in den vergangenen Nächten auf dem Gelände aufgehalten und Alkohol getrunken hätten. Auf dem Steg eines Sees standen unter anderem leere Flaschen. Wegen der Corona-Auflagen ist der Platz derzeit geschlossen. Das Gelände ist umzäunt. Beschädigt wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Gegen die Unbekannten wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise: 06322 9630.