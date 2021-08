Am Donnerstag ist es zwischen 13 und 14.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim gekommen. Laut Polizei wurde der geparkte, schwarze Mercedes-Benz, C-Klasse, eines 66-Jährigen an der Beifahrertür beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro und setzte seine Fahrt fort.

Schon früher in der Woche war ein Unbekannter nach einem Unfall weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern: Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag wurde laut Polizei die Beifahrertür des Autos eines 26-jährigen Mainzers beschädigt. Dieser parkte seinen grauen Ford Kuga in Höhe des Weindomes. Die Schadenshöhe wird mit etwa 2000 Euro angegeben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630.