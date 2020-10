Ein Schaden von rund 1000 Euro hat ein Unbekannter mit seinem Auto an einem 3er-BMW verursacht, als er am Montag gegen 18 Uhr auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim ein- oder ausparkte. Nach dem Zusammenstoß fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Polizei sucht weitere Zeugen

Ein unbeteiligter Zeuge konnte sich einen Teil des Kennzeichens notieren. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.