Ein Zeuge hat laut Polizei dabei geholfen, eine Unfallflucht in Gönnheim aufzuklären.

Fassade und Verkehrsschild beschädigt

Am Dienstag hat ein Sattelschlepper gegen 15.30 Uhr in der Bismarckstraße die Fassade eines Wohnhauses und ein Verkehrsschild beschädigt und ist danach davongefahren, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Nach Angaben der Polizei hat das aber ein Zeuge beobachtet, der das Kennzeichen des Lkw und eine gute Beschreibung des Fahrers meldete. Die Beamten trafen den Fahrer in einem Weingut in der Verbandsgemeinde Wachenheim an. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt.