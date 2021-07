Am Donnerstag um 8.30 Uhr hat der Fahrer eines Hyundai Tucson laut Polizei in der Dr.-Hugo-Bischoff-Straße in Bad Dürkheim einen geparkten VW Polo beschädigt. Der Unfall sei vermutlich beim Einparken passiert, anschießend habe sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden an dem VW Polo betrage 500 Euro. Allerdings habe ein 32-jähriger Zeugen alles beobachtet, der unverzüglich die Polizei informierte. Er habe den Beamten sowohl das Kennzeichen des Hyundai als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgegeben. Daher konnten ein Streifenwagen den Unfallflüchtigen bei der Fahndung in der Weinstraße Süd stoppen und den 79-jährigen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Laut eigenen Angaben hätte er den Anstoß nicht bemerkt. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.