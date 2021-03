Am Donnerstag gegen 14 Uhr hat ein noch unbekannter Autofahrer laut Polizei auf einem Supermarktparkplatz im Almenweg in Weisenheim am Sand beim Aussteigen die Fahrertür eines geparkten Ford Fiesta beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Den Schaden schätzen die Beamten auf 200 Euro. Bei dem unfallflüchtigen Wagen handelt es sich um einen schwarzen Mazda 6 mit rumänischem Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.