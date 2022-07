Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es auf dem „Langenwalter“ Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Mazda wurde dabei im hinteren Bereich beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. An seiner Windschutzscheibe sfand der Mazda-Fahrer einen Zettel mit einer beleidigenden Nachricht, die der Verursacher hinterlassen hatte. Laut Polizei stand zur Tatzeit ein weißer Kleinbus auf dem Parkplatz. Wer dazu Hinweise liefern kann, erreicht die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.