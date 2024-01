Am Samstag hat ein 74-jähriger Mitsubishi-Fahrer von 21.15 bis 22.30 Uhr in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim am Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Front fest. Die Polizei vermutet, dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Mitsubishi Eclipse Cross streifte und von der Unfallstelle flüchtete. Sie bietet um Hinweise auf den Täter oder dessen Auto unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist daraufhin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und eventuell mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Täter den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung am Fremdschaden beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall zu melden.