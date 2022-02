Am Freitag zwischen 18 Uhr und Mitternacht hat nach Angaben der Polizei ein Unbekannter in der Schlachthausstraße in Bad Dürkheim einen geparkten schwarzen Ford Kuga beschädigt und dann die Flucht ergriffen. Der Unfall sei vermutlich beim Ein- oder Ausparken passiert. An dem Ford entstand rechtsseitig ein Lackschaden an der Heckstoßstange in Höhe von circa 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.