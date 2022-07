Im Nonnengarten in Bad Dürkheim wurde am Montag ein dort abgestellter 3er BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford Transit beschädigte beim Rangieren das Fahrzeugheck des BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch den BMW-Fahrer beobachtet werden, der sich nur unweit der Unfallstelle befand. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen, die Firmenaufschrift eines Paketzustellers als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.