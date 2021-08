Ein geparkter 3er BMW ist bei einem Verkehrsunfall in der Backhausgasse in Kallstadt am Sonntagnachmittag an der gesamten Beifahrerseite beschädigt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1500 Euro.