„Deutliche, grüne Lackanhaftungen“ im Heckbereich hat die Polizei an einem Auto festgestellt, das auf einem Gönnheimer Parkplatz beschädigt wurde. Wie die Beamten mitteilen, habe sich zwischen Donnerstag, 19. September, 16 Uhr, und Samstag, 18.45 Uhr, auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße Rehhütte, zwischen der Weinkellerei Hans Meinhardt und dem Restaurant Grenningloh ein Unfall ereignet. Der Sachschaden liege bei rund 800 Euro, der Verursacher habe Unfallflucht begangen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.