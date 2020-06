Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in der Straße Am Zwinger in Freinsheim. Dort hat am Freitag, 12. Juni, zwischen 14.15 und 15.15 Uhr ein Unbekannter mit seinem Auto einen geparkten Pkw beschädigt und fuhr davon. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mial an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.