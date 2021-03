Dienstag gegen 13 Uhr hat sich in der Kanalstraße in Bad Dürkheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Verursacher flüchtete. Nach Polizeiangaben wollte eine Opelfahrerin in der Kanalstraße nach links abbiegen. Der Fahrer eines schwarzen Audi kam von rechts aus der Mannheimer Straße und wollte nach links in die Kanalstraße abbiegen. Dabei fuhr er gegen den ordnungsmäßig wartenden Opel und anschließend einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Den schätzt die Polizei auf 500 Euro. Das amtliche Kennzeichen und eine Fahrerbeschreibung sind nicht vorhanden. Die Beamten bitten deshalb um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.