Am Donnerstag gegen 12:10 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Hausnummer 29, zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Polizei beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten grauen Renault Clio am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite. Zeugenhinweise werden unter Tel. 06322 963 0 oder per Email erbeten.