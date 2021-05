In der Salinenstraße in Bad Dürkheim ist ein geparkter VW Polo an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits im Zeitraum von Donnerstag, 22. April, 19 Uhr, bis Samstag, 24. April, 9 Uhr, wurde aber jetzt erst bekannt, wie die Polizei mitteilt.

Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Aus- oder Einparken ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den Polo gestoßen und danach ungeachtet des entstandenen Schadens von rund 800 Euro davongefahren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.