Im Zeitraum vom Freitag, 22 Uhr, bis Samstag um 08 Uhr kam es in der Wormser Straße in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Rempler.

Laut Polizeibericht beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher beim Vorbeifahren wegen ungenügenden Sicherheitsabstandes ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 6000 Euro. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen den Beamten keine Hinweise auf den flüchtigen Fahrer vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder über E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.