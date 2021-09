Eine 41-jährige Frau und ihr achtjähriges Kind, beide mit dem Fahrrad unterwegs, sind bei einem Unfall verletzt worden. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um die Gestürzten zu kümmern. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Mutter und Kind Vorfahrt genommen

Laut Polizeibericht waren Mutter und Kind am Freitag gegen 15.45 Uhr mit ihren Fahrrädern in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim unterwegs. An der Einmündung zur Hans-Koller-Straße nahm ihnen ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt und bog in die Weinstraße Süd ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten die Radfahrer stark abbremsen, dabei stürzten beide und wurden leicht verletzt.

Der Autofahrer habe kurz zu den Radfahrern geschaut und sei dann in Richtung Stadtmitte weitergefahren. Die Polizei ermittelt wegen der Unfallflucht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.