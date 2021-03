Großer Wendekreis, schmale Straße: Ein Schaden von 2000 Euro ist entstanden, als am Mittwoch gegen 20.30 Uhr ein Lkw in der Freinsheimer Straße in Kallstadt eine Hauswand und ein Verkehrsschild beschädigt hat. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.