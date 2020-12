Unfallflucht hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag in der Hauptstraße im Dürkheimer Stadtteil Ungstein begangen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach ihren Angaben streifte der flüchtige Täter in Höhe der Hausnummer 93 einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW und beschädigte den Kotflügel sowie den Außenspiegel. Die Beamten bitten um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.