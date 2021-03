Einen Fall von Unfallflucht hat die Polizei gemeldet. Am Montag zwischen 8 und 17 Uhr hat ein Unbekannter einen in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim geparkten Fiat Punto beschädigt.

Polizei sucht Zeugen

Wie die Beamten vermuten, ist der Unfallverursacher zu nah an dem Fiat vorbeigefahren. Ungeachtet des Schadens von rund 150 Euro fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de