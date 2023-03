Zwischen 18 und 19.30 Uhr hat am Dienstag laut Polizei ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße im Ortsteil Leistadt einen Mini Cooper beschädigt und die Flucht ergriffen. Die Beamten vermuten, dass der Unfall im Vorbeifahren passierte, weil der Verursacher nicht genügend Abstand gehalten hatte. Den Schaden beziffern sie auf 300 Euro. Wer Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.