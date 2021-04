Nach Polizeiangaben hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 6 und 12 Uhr im Parkhaus am Obstmarkt in Bad Dürkheim einen dort abgestellten Hyundai i20 beschädigt. Die Beamten vermuten, dass der Täter beim Aus- oder Einparken gegen den Hyundai fuhr. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. An der Stoßstange des i20 entstand ein Schaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.