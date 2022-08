Zum Opfer von Fahrerflucht ist die Freinsheimer Feuerwehr bei einem Löscheinsatz in Herxheim am Berg geworden. Wie Pressesprecher Bodo Wenngatz mitteilt, wurde die Wehr gegen 17 Uhr am Dienstagabend zu einem Dachstuhlbrand in einem unbewohnten Neubau gerufen. Während die Kameraden mit den Löscharbeiten beschäftigt waren, sei eine Frau zusammen mit einem Mann und zwei Kindern auf Fahrrädern an dem geparkten Mannschaftstransportwagen vorbeigefahren. Dabei sei die Frau an dem Kleinbus hängen geblieben und habe einen Schaden am Lack verursacht. Ohne diesen zu melden, habe sie sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Die Feuerwehr hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Infos nimmt sie unter E-Mail info@feuerwehr-freinsheim.de entgegen.

Der Brand im Dachstuhl des Neubaus, zu dem die Feuerwehr eigentlich gerufen worden war, sei gegen 18.15 Uhr gelöscht worden. Dafür habe die Feuerwehr mithilfe einer Kettensäge einen Teil des Gebälks und die Dachhaut entfernt. Die Gründe für das Feuer sowie die Schadensumme sind laut Wenngatz bislang noch ungeklärt. Im Einsatz waren etwa 25 Einsatzkräfte der Wehren aus Herxheim, Freinsheim und Kallstadt. Auch Rettungskräfte und Polizei wurden informiert.