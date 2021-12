Gleich drei Fälle, in denen am Donnerstag, 2. Dezember, geparkte Autos beschädigt worden sind, hat die Polizei gemeldet. In Fall Nummer eins war ein 3er BMW auf dem Dürkheimer Wurstmarktplatz geparkt. Zwischen 5 und 16 Uhr hat ein Unbekannter wohl beim Aussteigen mit der Beifahrertür den daneben stehenden BMW demoliert. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Ähnlich gestaltet sich Fall Nummer zwei. Hier war ein VW Golf zwischen 13.30 und 14.30 Uhr in der Retzerstraße in Freinsheim betroffen. Auch hier vermutet die Polizei, dass er beim Aussteigen mit der Beifahrertür getroffen wurde. Der Schaden in diesem Fall beträgt 100 Euro.

Zeugen gesucht

Wohl beim Ein- oder Ausparken hat in Fall Nummer drei ein Unbekannter einen Mazda auf einem Supermarkt-Parkplatz im Dürkheimer Bruch beschädigt. Passiert ist das am Donnerstag zwischen 12.45 und 13.15 Uhr. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

In allen Fällen hat sich der Verursacher des Schadens unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es gibt keine Täterhinweise. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.