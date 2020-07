Eine Unfallflucht in der Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand mit einem entstandenen Schaden von rund 1000 Euro konnte aufgeklärt werden, weil sich ein Zeuge das Kennzeichen des Verursachers notiert hat.

Auch Beschreibung des Fahrers geliefert

Laut Polizei war ein 31-Jähriger mit seinem weißen Auto am Samstag gegen 20.30 Uhr gegen einen geparkten schwarzen Wagen gestoßen und ungeachtet des Schadens davongefahren. Der Zeuge notierte nicht nur das Kennzeichen, er lieferte auch eine gute Fahrerbeschreibung.

Die Beamten fuhren zu dem ermittelten 31-Jährigen nach Hause, trafen ihn dort auch an und fanden zum Unfall passende Spuren an seinem Fahrzeug. Gegen den Mann wurd nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.