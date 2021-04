Eine Unbekannte hat sich am Donnerstag unerlaubt von einem Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau mit ihrem Transporter gegen 12 Uhr auf der Weinstraße in Kallstadt in Richtung Herxheim am Berg. Dort touchierte sie mit ihrem Fahrzeug das Dach und die Regenrinne an einem Wohngebäude und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut einer Zeugin soll es sich um eine Frau in einem roten Transporter mit der weißen Aufschrift „Avis“ an den Seiten gehandelt haben. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.