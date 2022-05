Ein Unbekannter hat nach Angaben der Polizei am Freitag zwischen 13.30 und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz am Busbahnhof in Bad Dürkheim einen geparkten schwarzen Ford beschädigt. Als der Dürkheimer Besitzer an sein Auto zurückkam, stellte er einen roten Streifschaden an der Tür hinten links fest. Der Unfallverursacher war geflüchtet, den Schaden schätzen die Beamten 700 Euro. Sie bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/oder dem Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.