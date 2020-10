Am Dienstag gegen 17 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsschild gemeldet, das auf der B 37 liegen würde. Laut Polizei war eine Autofahrerin in der Linkskurve in Höhe der Ausfahrt Isenachweiher vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Schild kollidiert. Anschließend verließ sie die Unfallstelle. Die Einsatzkräfte fanden dort allerdings ihr vorderes Nummernschild und den beschädigten VW Golf verschlossen in einem Waldweg. Die Fahrerin konnte an ihrer Adresse in Kaiserlautern angetroffen werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden von 7000 Euro, am Verkehrsschild ein Schaden von 500 Euro.