Eine unbekannte Autofahrerin hat am Freitagmorgen gegen 10 Uhr ein wartendes Auto im Einmündungsbereich der Reiboldstraße/ Bahnhofstraße in Freinsheim touchiert. Sie fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei wollte die Frau nach links in die Bahnhofstraße abbiegen, nahm die Kurve aber zu knapp. Am Auto des Unfallbeteiligten entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Das Auto der Frau soll dunkel gewesen sein und eine ausländischer Zulassung haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963 0 entgegen.