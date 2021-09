Am Dienstag um 8.30 Uhr hat ein BMW-Fahrer aus Ellerstadt laut Polizei seinen orangefarbenen Wagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim abgestellt. Als er nach einer halben Stunde von seinem Einkauf zurückkam, stellte er fest, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt worden war. Die Beamten vermuten, dass der Fahrer oder die Fahrerin eines Autos, das neben dem BMW geparkt war, den Schaden beim Ausparken verursachte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.