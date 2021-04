Am Montag zwischen 13 und 14 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim einen geparkten VW Caddy beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Unfall beim Aus- oder Einparken passierte. Anschließend flüchtete der Verursacher. Den angerichteten Schaden beziffern die Beamten mit 250 Euro. Sie bitten um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.