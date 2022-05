Am Montag gegen 15.18 Uhr hat ein Zeuge auf dem Parkplatz der Rewe-Filiale in Wachenheim eine Verkehrsunfallflucht beobachtet und das Kennzeichen der geflüchteten Fahrerin an eine Mitarbeiterin des Rewe-Markts weitergegeben. Diese wiederum verständigte die Polizei. Der zufolge soll die Flüchtige mit ihrem blauen BMW beim Ausparken gegen einen grauen Peugeot gestoßen sein und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben. Zur Aufklärung des Falls benötigt die Polizei dringend die Personalien des Zeugen und bittet dieses daher, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.