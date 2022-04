Ein auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe der Mülldeponie geparkter roter Skoda Fabia wurde am Freitag zwischen 12.45 und 15.20 Uhr von einem unbekannten Fahrer ramponiert. Das Schadensbild erstreckt sich vom linken Außenspiegel, bis zum hinteren linken Radkasten, so die Polizei, die den Schaden auf etwa 3000 Euro schätzt und um Hinweise bittet.