Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 12 Uhr, hat laut Polizei ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Dürkheimer Straße in Friedelsheim einen geparkten Mercedes demoliert und ist anschließend geflüchtet. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken habe der Täter den vorderen linken Kotflügel beschädigt und einen Schaden von ungefähr 2500 Euro angerichtet. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Verursacher machen können, bittet die Polizei, sich telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.