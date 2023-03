Eine 18-Jährige hat am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Seebacher Straße mit dem VW Lupo ihrer Mutter einen Ford Fiesta beschädigt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zum Zusammenstoß der Autos kam es laut Polizei, weil die 18-Jährige der Fahrerin des anderen Wagens die Vorfahrt genommen hatte. Weil die Fahrerin des Fords sich das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte die Unfallverursacherin gefunden werden. Am VW Lupo entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Am Ford Fiesta ein Sachschaden von 2500 Euro. Gegen die junge Frau wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.