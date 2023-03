Wie der Polizei zufolge erst jetzt bekannt wurde, ist am Montag bei Wartungsarbeiten ein Schaden an einer Straßenleuchte auf dem parallel zur L522 in Herxheim am Berg verlaufenden Feldweg festgestellt worden. Sie vermutet, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nicht genügend Abstand hielt und die Straßenleuchte im Vorbeifahren beschädigte. Anschließend sei der Unfallverursacher geflüchtet. Den Schaden beziffern die Beamten auf 1500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.