15.000 Euro Schaden an zwei Autos und jede Menge Ärger für den Unfallverursacher sind die Bilanz eines Unfalls am Montagabend gegen 23 Uhr in der Dürkheimer Weinstraße. Ein 67 Jahre alter Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim ist auf dem Weg in Richtung Ungstein alkoholisiert in ein geparktes Auto gefahren. Der Unfallverursacher flüchtete laut Polizei zunächst. Weil der Fahrer des geparkten Autos den Unfall mitangesehen hatte, fand die Polizei den 67-Jährigen aber recht schnell. Der Atemalkoholwert des Unfallverursachers lag bei 1,28 Promille. Sein Auto wies laut Polizei „offensichtliche Unfallspuren“ auf. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Den Führerschein ist er vorläufig los.