Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 13.30 und 13.55 Uhr auf dem Parkplatz des „Leprima“-Marktes der Lebenshilfe in der Straße „Sägmühle“ in Bad Dürkheim ereignet hat.

Beim Ein- oder Ausparken anderes Auto touchiert

Dem Polizeibericht zufolge touchierte ein unbekannter Autofahrer wohl beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Passat an dessen Fahrerseite. Dabei entstand ein Schaden von geschätzt 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.