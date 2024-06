Ein Schaden in Höhe von 1000 Euro und ein Zeugenaufruf der Polizei sind das Ergebnis einer Unfallflucht in der Dürkheimer Bruchstraße am Donnerstag. Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Autofahrer am Vormittag in Höhe des Anwesens 24 beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite eines geparkten Autos gestreift. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630, entgegen.