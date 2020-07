Am Dienstag hat laut Polizei ein 64-jähriger Mazda-Fahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bruchstraße beim Ausparken einen Ford Fiesta beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen notieren und der Polizei eine gute Beschreibung des Fahrers liefern. Da die Beamten den Mann an seiner Wohnanschrift nicht antrafen, suchten sie seine Arbeitsstelle auf und fanden dort den Mazda mit entsprechenden Unfallspuren. An diesem war ebenfalls ein Schaden von 1000 Euro entstanden. Gegen den 64-jährigen wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.