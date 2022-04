Zwischen 15.20 und 15.40 Uhr ist nach Polizeiangaben am Dienstag auf dem Parkplatz der LIDL-Filiale in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein dort abgestellter 5er BMW beschädigt worden. Der noch unbekannte Verursacher habe vermutlich beim Aus- oder Einparken den BMW demoliert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.