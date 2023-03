Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der BMW-Fahrer, der am Sonntag gegen 17 Uhr am Bahnübergang am Feuerberg einen Unfall verursacht hat, bleibt verschwunden. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Der Hubschrauber, der am frühen Sonntagabend über dem Feuerberg kreiste, war Teil eines großen Polizeieinsatzes in der Mannheimer Straße, nahe dem Rhein-Haardtbahn-Übergang. In Fahrtrichtung