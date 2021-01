Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, hat ein Unbekannter bereits zwischen dem 17. Januar, 18 Uhr, und 19. Januar, 12 Uhr, in der Kirchstraße in Bad Dürkheim einen geparkten Peugeot 207 beschädigt und dann Unfallflucht begangen. Demnach rammte der Täter wohl wegen zu geringen Abstands beim Vorbeifahren das Auto und richtete an Außenspiegel und Kotflügel einen Schaden von insgesamt 500 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.